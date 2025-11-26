Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El líder de Vox, Santiago Abascal. E. P.

Vox y el jamón

Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:17

En la Comunidad Valenciana, el candidato del PP para sustituir a Mazón es del gusto de Vox. En Extremadura, la batalla de María Guardiola no ... es ganar al PSOE, sino tener mayoría absoluta para no depender de Vox. Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres, su electorado más reticente, empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos. Sin proponer ni casi intervenir, el partido de la ultraderecha española marca los temas de conversación, el relato o discurso que dicen los modernos, y se va apropiando de los símbolos: la bandera, los toros, que podrán gustar o no, pero ¿por qué renegar del 'Juan Belmonte' de Chaves Nogales ni de los poemas de Lorca, Alberti, Miguel Hernández y Gerardo Diego inspirados en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías?, la caza, comer carne, montar a caballo, Isabel la Católica, el jamón…

