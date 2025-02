Comenta Compartir

Dicen que nos gobierna una tecnocracia y que desde que Elon Musk ha comprado Twitter (X), los mensajes violentos han aumentado en esa red social. ... Estoy de acuerdo con todo. Pero lo de la tecnocracia y los mensajes violentos lo descubrí mucho antes de Trump & Musk. Me hice de Facebook hace años, tengo colmado el número de amigos y bastante nutrido el de seguidores, pero no me sirve para nada. El año pasado, solo subí dos publicaciones y este año llevo una. En X, lo mismo y en Instagram, nada de nada. También me hice de Bluesky porque dicen que hay que estar ahí. Vale, ya estoy, pero más por curiosidad que por actividad.

En resumen, combato a la tecnocasta con el silencio y la indiferencia. Vivo tranquilo e informado porque en lugar de consultar redes sociales, leo periódicos de toda la vida. Son mi vicio. Estoy suscrito a 12. Un poco exagerado, sí, pero pago con gusto, disfruto mucho y he derrotado a la esclavitud del me gusta y a la desazón de los comentarios. Dos interacciones me convencieron de que las redes podían dañar mi estabilidad emocional. Una fue cuando ironicé sobre el origen del cachopo. Recibí más de mil mensajes desde Asturias poniéndome a pan pedir. Mi padre es asturiano y yo consideraba a sus paisanos la esencia de la ironía. Lo del cachopo me llenó de dudas. Escribiendo de fútbol, comenté que derrotar al San Roque de Lepe era como ganarle a un chiste. Otra vez cientos de mensajes metiéndose con mi pobre madre y otra certeza quebrada: los de Lepe no se ríen de sí mismo tanto como creemos. Tras estos dos incidentes, dije adiós a la tecnocasta y ningún trol cuestiona ya mis certezas. Soy un sensato lector de periódicos sin alteraciones emocionales.

