El predicador

Mi hijo me acusa de no discutir. Me llama 'el encantado de la vida' porque todo lo que sucede en casa me parece bien y lo que sucede fuera lo acepto con resignación. Mi hijo opina que soy un perezoso y un aburrido por no ...

