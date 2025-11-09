Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 10 de noviembre de 2025
Fernando Belzunce, con la portada de su último libro sobre periodismo. José Ramón Ladra

Periodismo ahora

A la última ·

Donde desaparece la prensa local, aumenta la corrupción... «El momento es histórico»

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

Me asusta la muerte, pero la asumo. Me aterra la muerte de los periódicos, pero no la asumo. En julio, hará 40 años que escribo ... en prensa local. Mi primera columna pudieron leerla 5.000 lectores. Esta tiene 20 millones potenciales. ¿Por qué temo entonces? Llevo un mes enredado con el futuro del periodismo. Cada día he leído un capítulo del libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' de Fernando Belzunce. He asistido a los coloquios sobre periodismo que mantuvieron, en la VI Bienal Vargas Llosa, 14 especialistas en el tema. Tras un mes encerrado con un mismo problema, me pregunto si tiene razón Juan Luis Cebrián cuando asegura que los periódicos son zombis, muertos que creen estar vivos, o Juan Manuel de Prada, que sigue creyendo «en la palabra escrita porque cala más hondo».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  2. 2 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  3. 3 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  4. 4 Prisión provisional para un hombre acusado de intentar degollar a otro en San José
  5. 5 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  7. 7 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  8. 8 Antonio y Roberto: Ellos y los demás
  9. 9 Canarias frente a la flota fantasma del petróleo ruso
  10. 10 XXII Feria del Sureste: sabor y talento local en Carrizal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Periodismo ahora

Periodismo ahora