El mariachi

El presidente de EE UU, Donald Trump. REUTERS
Fernando Belzunce acaba de publicar 'Periodistas en tiempos de oscuridad', un libro donde 111 periodistas dan testimonio de su pasión y aventuran el futuro

J. R. Alonso de la Torre

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:03

Cuando Rosa Palo, compañera de página y columna, se refiere con gracia a su señorito, yo pienso en Fernando Belzunce, director editorial de Vocento. Supongo ... que puede ser él o puede ser otro, pero eso es lo de menos, lo que cuenta es la ironía. Belzunce acaba de publicar 'Periodistas en tiempos de oscuridad', un libro donde 111 periodistas dan testimonio de su pasión y aventuran el futuro. Voy por la página 249 y me he emocionado, me he espantado, he reflexionado, me he asustado e ilusionado. Es un libro útil para quien quiera vislumbrar el futuro de este oficio, pero también para quien quiera escribir una serie de Netflix llena de espeluznantes historias de periodistas luchando contra el terror.

