Me gusta ver ciclismo, pero me duermo, qué le vamos a hacer y si lo confieso en una columna, cae sobre mí la ira de los ciclistas

Avanza la temporada ciclista y he de armarme de prudencia para no caer en la tentación de ironizar sobre el Giro y el Tour, que tanto me ayudan a dormir la siesta. Nada me hipnotiza y adormece tanto como ver pedalear al pelotón camino del ...

