Recuerdo que cuando el terrorismo de ETA estaba en su momento más duro y sangriento, escuchaba barbaridades como que eso se arreglaba lanzando una bomba en el País Vasco

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:00

Según la doctrina Ayuso, vivo rodeado de curas borrokas, de sacerdotes serbios. El pasado sábado, asistí a una misa de funeral y en la homilía, ... mi párroco, tras referirse al difunto, expresó su solidaridad con los gazatíes, criticó la destrucción sistemática de Palestina por Netanyahu e informó de que el dinero recaudado en la fiesta de la parroquia el día de Guadalupe, más de 2.000 euros, se iba a entregar a ONG que trabajan sobre el terreno en Gaza. Eso sucedió en mi parroquia el sábado y el domingo, en la parroquia de al lado, el sacerdote, durante la misa de la fiesta del Cristo, extendió una bandera palestina al pie del altar como símbolo de solidaridad con Gaza y de censura de Netanyahu y su política exterminadora.

