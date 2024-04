Viviendo con fe

Amigos lectores-as, a todos Uds. en estos días les felicito porque estamos celebrando los grandes días de la Pascua. Les confieso que disfruté el domingo pasado oyendo el Evangelio de S. Juan 20,1-9 que nos decía: «El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Entonces ella corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: 'Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto'».

Sí, no cabe duda que la gran María Magdalena se llevó un buen susto cuando llegó muy temprano al Sepulcro y vio que la Piedra estaba rodada. Y así mismo también le sucedió a Pedro que, al ver las vendas a un lado, y ver que Jesús no estaba, se llevó un buen susto, cosa que no le sucedió al discípulo Juan a quien el Señor amaba ya que él, según nos dice el mismo Evangelio: «Vio y creyó».

Amigos lectores-as, bien sabemos que sin fe en la resurrección de Cristo todo está oscuro, ya que ella es la que nos ilumina el único camino que nos lleva al cielo para siempre.

De todo corazón, les deseo a todos Uds. que tengan una feliz femana pidiéndole a Jesús que nos dé siempre la luz para poder caminar con fe hasta el final de nuestra vida.