Ni la guerra en Ucrania, ni la inflación, ni el precio del petróleo, el gas o la electricidad, ni el cambio climático, ni la covid, ni la muerte de la reina Isabel II ni la viruela del mono. Ni siquiera el mundial de fútbol. Según el buscador de Internet más importante y usado en el planeta, la palabra más buscada en Google durante este 2022 (salvo vuelco inesperado en los 10 días que le quedan), tanto en España como en todo el mundo, ha sido Wordle. Sí. Wordle.

Y lo confieso. No tenía ni idea de lo que era eso, así que puse mi granito de arena para que siguiera engordando la estadística y descubrí que es un juego de palabras que se ha puesto muy de moda. La noticia parece una anécdota, pero me temo que no lo es.

Nos revela, en parte, el nivel de madurez con el que la sociedad está afrontando los problemas y retos que la atenazan. La gente prefiere jugar, o evadirse. Estamos, apuntaba días atrás Julia Otero, como los músicos en el Titanic: tocando mientras el barco se hunde. O no mirando arriba, como en la celebrada película de Adam MacKay, para no ver el pedazo de pedrusco que nos quitará de en medio.

Pero, eso sí, ahora que se acercan las comidas y cenas navideñas, unos y otros nos enfrascaremos en esas discusiones bizantinas y polarizadas que tan bien se nos dan, a cuenta de tal o cual tema y sin tener ni pajolera idea. Parte de la España que pontificará sobre el Tribunal Constitucional, las enmiendas del Gobierno a leyes orgánicas del poder judicial o los golpes de Estado de uno y otro lado fue la misma que en 2022 usó Google para saber de Rafa Nadal, Tamara Falcó, Carlos Alcaraz o Will Smith. En fin. No me extraña que el New York Times haya optado por comprar el Wordle dichoso.