CC Gran Canaria y la apuesta real por la no discriminación del colectivo trans

'Uno de cada cuatro transexuales españoles han sido agredidos física o sexualmente', este fue uno de los titulares del mes de marzo de CANARIAS7. ... Una realidad que no solo asusta, sino que debe poner en alerta a las instituciones para actuar con contundencia. La situación del colectivo transexual es compleja y arroja datos como éste, así como que en el último año en España un 35,6% ha sufrido acoso y el 37,8% padece discriminación, ofrecidos por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (Felgtbi).

Avanzar es actuar con determinación y en este asunto se requieren políticas y medidas reales que procuren pasos hacia el cambio, hacia la mejora efectiva, y que se alejen de la superficialidad. Y en ese sentido, Coalición Canaria Gran Canaria ha tomado el mando con uno de los aspectos que más preocupa al colectivo: los casos de expulsión de hogar familiar por rechazo a su identidad de género, que son numerosos en Canarias. En concreto, hemos logrado que el Cabildo de Gran Canaria apruebe poner en marcha un protocolo de acogimiento para personas transexuales en situación de exclusión residencial. Se trata de una propuesta que llevamos al pleno del pasado mes de junio y que fue aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos. Trabajamos con el colectivo mano a mano, dialogamos sobre necesidades y preocupaciones, planteamos posibles medidas en las que trabajar, trazamos prioridades y así nació la propuesta por la que luchamos y que fue acogida con éxito.

El pasado 28 de junio se celebró el día internacional del orgullo LGTBI+ y la propuesta fue aprobada el día 27 de junio, un día antes, sin duda, la mejor de las noticias con la que conmemorar el día. Ya era hora de que el Cabildo de Gran Canaria diese un paso adelante en este ámbito, pues no existe a día de hoy un protocolo específico de asistencia para estos casos, muchos se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no hay red de apoyo ni ayuda. Hemos conseguido el compromiso con la aprobación de la propuesta, ahora le haremos seguimiento para verificar que se pone en marcha y que no queda en buenas intenciones.

No hablamos de pequeñeces, hablamos de dar salida y revertir situaciones realmente extremas. Personas que han sido repudiadas por su familia y que se han visto en la calle, solos y sin hogar, abocados a caer en la prostitución o en la drogadicción. Personas con una salud mental destruida sumidos en profundas depresiones.

Lo cierto es que, si no es por el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, que nos encontramos en la oposición, esta medida no se impulsa. El grupo de gobierno actual de NC-PSOE, que lleva diez años al frente de la institución insular, entendemos que no ha sabido ver la necesidad, o bien porque no ha trabajado con el colectivo de manera profunda o bien porque se ha quedado en la superficialidad. Son frecuentes las citas al frente de la fachada del Cabildo de Gran Canaria para reivindicar por el colectivo, pero no son frecuentes el impulso de propuestas que generen cambios reales. Ahí radica el problema de la política del gobierno insular. Digamos sí a la foto por el colectivo LGTBI+ pero siempre con un trabajo detrás que propicie el cambio y la mejora.

Y en este sentido, voy un poco más allá. Existe el informe «diagnóstico sobre realidad social de las personas transexuales en Canarias», en cuya elaboración estuvo involucrado el Cabildo de Gran Canaria, que arroja datos importantes como que el 48% de las personas transexuales están en situación de desempleo; que el 55% percibe ingresos inferiores a 600 euros mensuales; que el 33 % atribuye su situación de desempleo directamente a su identidad trans; y que se detectan numerosos casos de expulsión del hogar familiar por rechazo a su identidad de género. Pues bien, no se entiende que manejando estos datos el Cabildo de Gran Canaria no haya actuado con propuestas como la nuestra.

Insisto, se cae en la superficialidad y en no tener como propósito el bienestar de la ciudadanía.

Trabajar con el colectivo es fundamental para trazar medidas necesarias como ésta que logramos específica para el colectivo transexual. Nosotros lo hicimos con asociaciones pertenecientes al centro comunitario destinado a fomentar la inclusión y bienestar de la comunidad 'Punto Arcoíris': Amigos contra el Sida, Checkpoint Canarias, Chrysallis Canarias, GLAY, Freedom y Observatorio LGTBI.

Debe haber un trabajo de escucha, atendiendo a testimonios reales, un trabajo de análisis y estudio. No se puede dirigir desde la barrera, hay que involucrarse. Esto nos permitió conocer de cerca a personas como Melanie que con su historia nos permitió identificar las verdaderas necesidades.

Avanzar y progresar requiere actuar con determinación y en esta línea seguiremos trabajando. Para nosotros y para las personas trans supone una gran satisfacción que la propuesta haya sido aceptada y no pararemos, continuaremos enfocados en la isla y su ciudadanía velando por la inclusión y para erradicar la discriminación del colectivo pero marcando la diferencia, sin caer en la, terriblemente común, superficialidad.