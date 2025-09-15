Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
Yeray Álvarez

Victoriano Suárez Álamo

Victoriano Suárez Álamo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:19

En estos tiempos convulsos, repletos de crispación, insultos, violencia y actitudes y acciones contrarias a cualquier valor ético y moral mínimamente aceptables, de repente aparece ... Yeray Álvarez y nos demuestra que aún hay resquicios en la oscuridad para que entre algo de luz. Es tal el nivel inmundicia que nos rodea, que lo que ha hecho ha pasado prácticamente inadvertido.

  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  3. 3 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  4. 4 El presupuesto de 2026 se perfila con recortes: 28 millones menos de ingresos y 40, de gastos
  5. 5 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  6. 6 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  7. 7 De 2 a 29 estudios en seis años: el sector del videojuego se consolida
  8. 8 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable
  9. 9 Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma
  10. 10 Viera y Jesé, a fuego lento

