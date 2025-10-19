Hay libros que son especiales. Sin leerlos, solo con ojearlos, se percibe que no transitan por la moda actual que marca tendencia a niveles generales. ' ... El sueño del jaguar', de Miguel Bonnefoy, que aterrizó en las librerías españolas a mediados de septiembre de la mano de Libros del Asteroide, es uno de esos ejemplares.

Bonnefoy es un escritor galo de padre chileno y madre venezolana, y su nueva novela es un canto a la tradición literaria latinoamericana y a las historias y leyendas rurales y urbanas que los autores de aquellos lares han plasmado con maestría sobre el papel durante décadas.

Desde las primeras páginas de 'El sueño del jaguar' sobrevolará en la memoria del lector, al menos en la de aquel que tenga un cierto bagaje, el aroma del realismo mágico. Y es que la novela tiene muchas conexiones con el universo creativo de García Márquez. Hay pasajes que son puro Gabo. Para algunos será un guiño o un homenaje y para otros un calco. Más allá de la conclusión a la que se llegue, la novela es muy entretenida, Miguel Bonnefoy escribe como los ángeles mientras nos transporta a la Venezuela del pasado siglo XX para contarnos la apasionante vida de Antonio, que siendo un recién nacido fue abandonado en las escaleras de una iglesia. Sus andanzas y la de su familia conviven en sus páginas con momentos clave de la historia de este país, que cuenta con estrechos lazos afectivos con Canarias, y que ayudan a entender cómo ha llegado a la tétrica situación actual bajo el yugo de Maduro.

El libro fue galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y con el Femina 2024.