El programa 'Página 2' es uno de los pocos espacios que aún sobrevive a la vulgaridad y al entretenimiento cutre de productoras amigas por el ... que ha apostado la dirección actual de Televisión Española para luchar por las audiencias e intentar fastidiar a las cadenas privadas que no le hacen la pelota al Ejecutivo. Eso sí, 'Página 2' ha sufrido varios cambios de día de emisión y hora, imagino que con la idea de limar aún la presencia de aquellos telespectadores que disfrutan de los espacios culturales de calidad.

Este fin de semana recuperé uno de los que tenía pendiente y que incluía un reportaje sobre el 'Reading Rhythms'. Se trata de unas fiestas de lectura que están triunfando en Nueva York. Consiste en citar a personas desconocidas en un lugar cerrado o al aire libre, para que al menos durante media hora lean en silencio. Cada uno el libro que quiera. A continuación los participantes se ponen a dialogar sobre la lectura en cuestión y sus gustos literarios. Y en ocasiones la actividad culmina con un buen rato de lectura, de nuevo en silencio, por supuesto.

En el programa de TVE se incluían unas declaraciones de uno de los organizadores, donde avanzaba la intención de que 'Reading Rhythms' recale en breve en alguna ciudad española. Difícilmente será en la capital grancanaria, donde la idea de cultura que maneja el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento consiste principalmente en una carrera heredada por ser capital europea de la cultura en 2031 que no lleva a ningún sitio, salvo al gasto este año de cerca de un millón de euros en no se sabe qué. En leer, en solitario o en comunidad, por supuesto que no.