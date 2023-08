El plan de choque de limpieza y poda en cinco barrios de la capital grancanaria puesto en marcha a comienzos de la pasada semana por parte de la nueva alcaldesa, Carolina Darias, es el reconocimiento oficial de que la ciudad más poblada y cosmopolita del archipiélago está hecha un asco, por obra y gracias de la anterior corporación, encabezada durante ocho años por Augusto Hidalgo.

Es de agradecer que, con poco más de un mes en el cargo, Darias haya cogido el toro por los cuernos. Y aunque no lo reconozca en público –no hace falta, porque es evidente–, sea consciente de que la ciudad no puede seguir con el actual nivel de suciedad y abandono. Confiemos ahora en que lo anunciado sea un verdadero plan de choque y no un lavado de cara superficial. La roña acumulada después de tanta desidia e incompetencia no sale con cuatro baldazos y un cepillado rápido. Tampoco es de recibo que se haga lo que denunciaron los vecinos de Tres Palmas en este periódico el pasado viernes: esparcir la basura en vez de recogerla. Sería recomendable que la nueva alcaldesa se pase una vez culminado el paso del pelotón limpieza por los afortunados barrios que ya se han beneficiado del mismo y compruebe de primera mano si de verdad han vuelto a ser enclaves salubres o si lo anunciado solo ha sido una nueva cortina de humo.

Si de verdad han quedado limpios como una patena, además de celebrarlo, convendría recalcar que el refuerzo de la limpieza no puede reducirse a planes puntuales, sino que requiere de una rutina diaria seria y vigilada. Los fuegos de artificio no valen para nada.