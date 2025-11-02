Desde el pasado mandato y en lo que llevamos del actual, el mantra que se repetía desde el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las ... Palmas de Gran Canaria era el mismo. No, no es verdad que la ciudad esté sucia. Es una cuestión de percepción ciudadana, se tiene la impresión de que las calles no están limpias, cuando realmente sí que lo están.

A finales de la pasada semana, para el equipo que lidera Carolina Darias lo que era una supuesta percepción falsa de la ciudad por parte de la ciudadanía se transformó en realidad. Ahora sí que la ciudad está hecha un asco. Los contenedores y papeleras rebosantes, la evidente carencia de los mismos en muchos enclaves, las aceras donde si te paras te quedas pegado, el mal olor reinante, los parques y jardines repletos de restos de todo tipo, la arena de la playa de Las Canteras repleta de colillas y plásticos, las colonias de ratas que anidan en muchos árboles y rincones céntricos y periféricos... ya no es una invención, lo que ha obligado a un plan de urgencia de limpieza, aprobado con una importante carajera en el pleno municipal del pasado viernes.

Se va a invertir dos millones de euros mensuales extra -sí, ha leído bien, dos 'kilos'- para revertir una situación que está a un paso de transformarse en una alarma sanitaria que implique la intervención del Estado, con la UME desplegada por las calles.

Confiemos que el millonario plan sea efectivo. Pero conviene que tengamos claro algo. Los avances a corto y medio plazo serán percepciones, para que la ciudad realmente esté limpia se necesitarán años -mínimo un lustro-, toneladas de desinfectantes y que se restriegue a fondo el pavimento con millones de litros de agua y desinfectante.