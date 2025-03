Revictimización, violencia vicaria, defensa de la memoria de las víctimas asesinadas, libertad de expresión y derecho a retratar lo que piensa un monstruo. Estas son ... algunas de las cuestiones que se debaten en la actualidad en torno al libro 'El odio', de Luisgé Martín, cuya publicación por parte de la editorial Anagrama está en suspenso a la espera de lo que dictamine la Justicia.

El volumen recoge el testimonio de José Bretón, que asesinó a sus dos hijos en Córdoba, en 2011, por lo que cumple, afortunadamente una larga condena. La madre de los niños, Ruth Ortiz, pidió el amparo de la Justicia para que frene la salida a la luz de este libro, fruto de las entrevistas que Luisgé Martín hizo al asesino.

Anagrama ha respondido que está en su derecho a publicar el libro, mientras que el autor asegura que en sus páginas no justifica ni da voz a José Bretón, al contrario, «se la quita, niega su explicación de los hechos, le enfrenta con sus contradicciones». Decantarse por un bando u otro es imposible. Sin leer el libro es una imprudencia. Solo sabemos lo que la editorial ha avanzado y lo que la madre de los pequeños asesinados asegura que implica. Descubrir el tono del relato, cómo se estructura, la forma en la que se retrata al monstruo y lo que este energúmeno dice y cómo se ha transcrito solventaría las incógnitas.

Las cosas que sí tengo claras son: Anagrama es una editorial muy seria, de las mejores; Luisgé Martín no es un don nadie ni un recién llegado; no pongo la mano en el fuego ni por esa empresa ni por el autor; y que prohibir libros es algo muy peligroso, propio de las dictaduras. Otra cosas es pedir que el libro no se lea...