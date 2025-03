Comenta Compartir

La película y la serie homónima 'M.A.S.H.' son un clásico. Además de un alegato antibelicista, narraban el día a día de un ... grupo de médicos militares norteamericanos en la guerra de Corea. El drama, la ironía y el humor convivían con naturalidad tanto en la película de Robert Altman –por la que ganó la Palma de Oro de Cannes en 1970– como en la producción televisiva.Esta serie ha vuelto a mi memoria en los últimos días, gracias al servicio de Urgencias del Hospital Insular de la capital grancanaria. Más de medio siglo después de aquella ficción, la realidad de 'Ojo de halcón' y 'Morritos calientes', entre otros personajes, no se diferencia en gran medida de lo que he visto al visitar a un familiar. Las instalaciones son tercermundistas, como el resto del edificio está todo cayéndose a trozos, las cajas de material están apiladas en cualquier esquina, los pacientes, otro tanto, y la información a los familiares y a los propios enfermos es lastimosa. Por no decir que inexistente. Sí, no estamos en guerra como en 'M.A.S.H.', pero las Urgencias del Insular parecen un hospital de campaña, con un personal que hace lo que puede y más ante la escasez de compañeros y la ausencia de unas instalaciones propias del siglo XXI. Visitar este tétrico lugar, al que se accede tras pasar por una sala de espera que es un barracón, muestra que para los responsables de la Sanidad Canaria los pacientes son números y sus familiares... mierda. Terrible. A lo vivido me remito y si no, pregunten a los que lo hayan experimentado. Aquello es 'M.A.S.H.', la gracia y el genio de la serie y la película han dado paso a algo terrorífico e indignante.

