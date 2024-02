El tenor polaco Piotr Beczala puso de manifiesto la pasada semana que la magia del directo es insuperable. Está considerado como uno de los mejores cantantes líricos en activo desde hace años y se estrenaba en la temporada de ópera de la capital grancanaria, donde encarnaba el rol de Mario Cavaradossi en 'Tosca', de Puccini.

Los que asistieron al estreno del pasado martes esperaban ver sus evoluciones, sobre todo en la famosa aria 'E lucevan le stelle'. Si alcanzaba las altas expectativas, los aplausos del público lo 'obligarían' a dar un bis, es decir, a repetir el aria. A mitad de la misma, tuvo un desliz vocal en una nota y lo que se preveía se fue al garete, aunque el cantante y todo el elenco, con Erika Grimaldi al frente como Tosca, fueron despedidos por el público entre aplausos.

En las dos siguientes funciones el aria le salió como se esperaba y hubo bis. Grimaldi también dio uno el sábado.

Por estas cosas, los espectáculos musicales y escénicos en directo son imbatibles. Cada noche es un mundo y como sus protagonistas son humanos, puede pasar cualquier cosa. Unas veces positivas y otras no, evidentemente. Pero son acontecimientos únicos y el público debe tener en cuenta, para eso paga (la mayoría), que lo que tiene ante sus ojos no se repetirá. Por mucho que nos lo hagan creer, no hay grabación que sea capaz de generar las sensaciones que nacen en una actuación en directo. Ni siquiera laInteligencia Artificial, que está tan de moda. La 'Tosca' de cada una de las tres funciones que acogió el Teatro Pérez Galdós fue única, diferente e irrepetible. Aunque parecieran iguales.

