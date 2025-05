El Guiniguada

Comenta Compartir

Llego tarde, porque la decisión imagino que ya está tomada. Pero no importa. No hay que ser muy listo para saber que, decida lo que ... decida el jurado de expertos seleccionados para elegir qué proyecto es el mejor para lo que el Ayuntamiento de la capital grancanaria denomina el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, todo quedará en agua de borrajas. Ni en este ni en los venideros mandatos se llevará a cabo. Ya tenemos antecedentes, la gran marina y el macroproyecto de la MetroGuagua, que a este paso no la verán completa ni los biznietos de los niños que habitan en la actualidad la urbe más poblada y cosmopolita del archipiélago canario.

Esta semana se dará a conocer un veredicto que ya contó como preludio con una participación popular pírrica –ni 1.500 personas entre una población que ronda los 400.000 habitantes– y es que a estas alturas esta cortina de humo del actual Grupo de Gobierno no engaña ni a los gatos. La única esperanza es que el jurado haya tenido tiempo de comprobar en directo el estado en el que se encuentra la ciudad. Si es así, que creo que sí, ya que con algunos miembros coincidí mientras visitaban la exposición de El Paso el domingo en la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino –no me identifiqué, por supuesto– espero que se hayan decantado por el proyecto que menos vegetación incluya, para que no se pudra por el abandono municipal, que el firme sea oscuro para que la roña no brille y que incluya puestos para francotiradores para frenar la plaga de ratas como leones que se avecina fruto de la lamentable política de limpieza previa y actual.

