Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Divulgadores y creadores

Los 'influencer' y creadores de contenidos son dañiños, pero unos angelitos al lado de los supuestos especialistas científicos y médicos que reinan en las redes sociales

Victoriano Suárez Álamo

Victoriano Suárez Álamo

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:35

Desde hace tiempo, incluso antes de la generada por la covid-19, padecemos una pandemia devastadora. También es sanitaria porque atañe a la salud mental ... y tiene su epicentro en internet, principalmente en las redes sociales y en algún que otro canal de youtube. Se trata del 'boom' de los autodenominados creadores de contenidos, 'influencers' y los divulgadores científicos.Los dos primeros son más o menos lo mismo. Individuos que se dedican a vender lo que se les ocurra que en teoría saben hacer mejor que nadie para crear tendencia. De la nada pueden ser expertos gastronómicos, conocedores de la moda mejor que los propios modistos, mecánicos que ya quisiera tener en sus fábricas los de Ferrari, filósofos que ni Platón, Aristóteles y Kant juntos, entrenadores personales para conseguir una forma física que ni Messi... Y así hasta el infinito y en todas las disciplinas que su imaginación y la del 'influencer' o creador de contenido de turno sean capaz de generar. Viven, algunos muy bien, de las apariencias, de los seguidores y los 'likes' para así ir de carotas por la vida y que los inviten en casi todos los lados. Son dañinos, por supuesto, pero al lado de los divulgadores científicos son unos angelitos. Estos, la mayor parte instruidos en su propia fantasía e ignorancia, predican sobre cuestiones como el medio ambiente, el cambio climático, las dietas, las vacunas, la protección solar, la extinción y prevención de incendios... mientras los verdaderos especialistas se tiran las manos a la cabeza al ver cómo legiones de personas siguen a pie juntillas sus disparates camuflados de pseudociencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Desembarcan en Arguineguín a los 248 migrantes que se encontraban a la deriva
  3. 3 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  4. 4 La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural
  5. 5 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  6. 6 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  7. 7 La asociación Santa María Goretti denuncia «la inacción de Parques y Jardines» en Piletas
  8. 8 Siete menores migrantes solicitantes de asilo llegan este domingo a la Península desde Canarias
  9. 9 El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Divulgadores y creadores