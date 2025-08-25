Divulgadores y creadores

Comenta Compartir

Desde hace tiempo, incluso antes de la generada por la covid-19, padecemos una pandemia devastadora. También es sanitaria porque atañe a la salud mental ... y tiene su epicentro en internet, principalmente en las redes sociales y en algún que otro canal de youtube. Se trata del 'boom' de los autodenominados creadores de contenidos, 'influencers' y los divulgadores científicos.Los dos primeros son más o menos lo mismo. Individuos que se dedican a vender lo que se les ocurra que en teoría saben hacer mejor que nadie para crear tendencia. De la nada pueden ser expertos gastronómicos, conocedores de la moda mejor que los propios modistos, mecánicos que ya quisiera tener en sus fábricas los de Ferrari, filósofos que ni Platón, Aristóteles y Kant juntos, entrenadores personales para conseguir una forma física que ni Messi... Y así hasta el infinito y en todas las disciplinas que su imaginación y la del 'influencer' o creador de contenido de turno sean capaz de generar. Viven, algunos muy bien, de las apariencias, de los seguidores y los 'likes' para así ir de carotas por la vida y que los inviten en casi todos los lados. Son dañinos, por supuesto, pero al lado de los divulgadores científicos son unos angelitos. Estos, la mayor parte instruidos en su propia fantasía e ignorancia, predican sobre cuestiones como el medio ambiente, el cambio climático, las dietas, las vacunas, la protección solar, la extinción y prevención de incendios... mientras los verdaderos especialistas se tiran las manos a la cabeza al ver cómo legiones de personas siguen a pie juntillas sus disparates camuflados de pseudociencia.

