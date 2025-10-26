El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha decidido celebrar el Día de los Finados, el próximo viernes, 31 de octubre, reviviendo un hecho histórico que ... determinó algunos aspectos de la urbe contemporánea. Se trata de la epidemia de cólera morbo que se produjo en la ciudad en el verano de 1851.

Para ello, los regidores municipales han previsto el desarrollo de una recreación teatralizada a cargo de la agrupación Dragos y Laurel de Moya, en la Alameda de Colón, junto al Gabinete Literario, a partir de las 21.00 horas. A su finalización, Los Gofiones protagonizarán un baile de taifas en la plaza de Santa Ana como punto y final a la jornada.

Tenía razón la semana pasada la alcaldesa Carolina Darias, en la presentación a los medios de comunicación de esta actividad, cuando resaltaba la importancia de conocer el pasado para entender el presente. Esta recreación permitirá a los asistentes no solo conocer un hecho histórico que seguramente desconocían. También entender, como avanzó la alcaldesa, detalles de cómo se afrontaba la muerte en la ciudad a mediados del siglo XIX y cómo algunos ecos siguen resonando en el presente.

Pero esta apuesta tiene un valor añadido. Que la alcaldesa no apuntó. Es un aviso a navegantes con respecto al futuro inmediato. Un toque de atención para no caer en los errores del pasado. Y es que ante el nivel de abandono que vive la ciudad, de suciedad cronificada, de rincones pestilentes y, en definitiva, de preludio de alarma sanitaria, el año que viene igual viajamos en el tiempo y tenemos por estos lares una nueva epidemia de cólera morbo.