El reciente desarrollo de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) han puesto de manifiesto que se está forjando una juventud en la que ... van a imperar los blandengues y los súper protegidos. Estos exámenes, la antigua Selectividad, son importantes. Sin duda. Marcan el futuro universitario y vital de los jóvenes, pero la forma en la que se encara es un reflejo de los tiempos que corren.

Todo son quejas y protestas. Que si la exigencia es mucha para unos chavales tan jóvenes, que si los estudiantes han pasado unas semanas previas marcadas por un estrés insoportable, que si los exámenes han sido difíciles y elaborados para pillar y truncar el futuro de muchos, que si esto y que si lo otro. Y sí, seguro que algunos lamentos están justificados. Pero es que la vida es así. Y la PAU es parte de la misma, una prueba más en el camino que toca recorrer y que no siempre será ideal. Todos nos tropezamos y nos caemos en determinados momentos de nuestra vida. Y por supuesto nos lamentaremos, pero la educación recibida en casa y alrededores nos enseñó a que después de una adversidad nos podemos lamentar, claro que sí, pero sobre todo nos tenemos que levantar y seguir adelante, es una parte inevitable del camino.

Dejen de una vez de criar a blanditos. Prepárenlos para aprobar y también para suspender. Es la única forma de que, cuando algo no les salga como esperan, en los estudios o en cualquier ámbito de la vida, no se autodestruyan. La vida es maravillosa pero no es fácil. Educar en una burbuja sobrepotegida es un terreno abonado para generar personas que a la primera de cambio se vendrán abajo.