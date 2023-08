La doble cita electoral de este año ha devuelto a la primera línea política «la agenda canaria», como define Coalición Canaria (CC) sus peticiones al Estado para lograr la mejora del archipiélago canario. Y es que las distintas quinielas que se llevan a cabo para que no haya que volver a votar en diciembre en unas elecciones generales, sitúan como determinante el apoyo de la formación isleña.

El partido del nuevo presidente de Canarias, Fernando Clavijo, remiten tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo al cumplimiento de los contenidos de esa famosa agenda para darles una palmadita en el hombro en forma de voto a su favor.

Según CC, esa agenda salvadora será un punto de inflexión en el despegue económico y social para el archipiélago, tanto a corto como medio y largo plazo. No lo pongo en duda. Pero para que sea cierto y no una cortina de humo más, será fundamental que al frente del listado de peticiones (o prioridades) figuren la luz y el agua. En concreto, la puesta a punto del tendido eléctrico en todo el archipiélago, que no está a la altura de las actuales necesidades. Una realidad ante la que CC, durante todos los años que estuvo en la poltrona antes de la anterior legislatura, miró para otro lado y fue incapaz de ponerle las pilas a los responsables de las instalaciones. La prioridad del agua es similar. Los cortes de suministro en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa son una constante, debido, cómo no, a unas instalaciones cuya vida útil acabó hace años (con CC en el poder).

Carencias ambas propias del siglo XIX para poder saltar al XXI.