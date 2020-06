Tres apuntes para abrir la semana

El pacto estatal y el momento de Iglesias. Dice Pedro Sánchez que la coalición entre socialistas y Unidas Podemos sigue sólida y que las carantoñas con Ciudadanos no afectan a lo esencial. Claro que otra cosa es cómo lo ven los otros aliados que hicieron posible la investidura, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco y, sobre todo, ERC, que es quien peor lleva ver al partido de Inés Arrimadas decidiendo cuestiones clave de la legislatura. Ese matrimonio entre los partidos de izquierda funcionará mientras se necesiten, y de momento quizás quien más necesitado está es Pablo Iglesias, que ve cómo su ofensiva contra las «cloacas del Estado» ha girado en apariencia, de manera que se ha visto en el centro de una ofensiva en la que sería rehén de sus actos y de los de quienes conforman su círculo más estrecho. Habrá que ver entonces si el PSOE mantiene su apoyo al vicepresidente. En todo caso, las matemáticas dan la razón a Sánchez en cuanto a la continuidad del pacto, pues Ciudadanos no es suficiente para garantizar la gobernabilidad.

Una agresión que no merece bromas. No estuvo nada acertado Echenique al pretender hacer una broma, y menos aún si era una burla, con la cuestión de que una representante de Vox, diputada para más seña, acabase con una brecha en la cara porque en un acto electoral en el País Vasco alguien le tirase una piedra y acertase de pleno. Lo de menos es si la brecha es mayor o menor; lo condenable es el hecho en sí y da igual si la víctima es de Vox, de Podemos o de Bildu. En democracia cabe la discrepancia e incluso que haya propuestas que cuestionen el mismo modelo político, pero la violencia no se justifica en ningún caso. La víctima es nieta de Carlos de Meer, militar que fue uno de los defensores del franquismo en los inicios de la democracia y que tuvo sus más y sus menos con l a Justicia. Razón de más, por tanto, para que su nieta compruebe que en esta democracia caben sus postulados, por mucho que se puede discrepar de ellos.

Los turistas van regresando. Con Ángel Víctor Torres y Blas Acosta en el equipo de bienvenida, ayer llegó a Fuerteventura un vuelo con turistas y periodistas alemanes. Se intenta con ello transmitir normalidad y recuperar la confianza de un mercado que es clave para esa isla y para Canarias en general. Los turoperadores también están deseosos de llenar los aviones, pues los mercados del norte de África dan menos garantías de seguridad sanitaria.