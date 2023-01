La torpeza del 'tax free'

Uno de los principales problemas que tienen muchos gestores políticos de forma general es que toman decisiones y actúan sin tener en cuenta la opinión de aquellos que saben, llámense técnicos o representantes sectoriales. Hay cientos de ejemplos a nivel de las islas de medidas adoptadas y condenadas al fracaso antes incluso de nacer porque se toman desde el imperativo y sin escuchar a nadie.

Tiene pinta de que va ir por este camino el nuevo sistema de 'tax free' que ha aprobado el Gobierno de Canarias y que entrará en vigor el 23 de febrero, dirigido a devolver a los turistas de terceros países (sobre todo se beneficiarán los británicos tras el 'brexit) el IGIC de sus compras en las islas. La Consejería de Hacienda ha optado por elegir un modelo con características que no tienen nada que ver con lo que hay en el resto del mundo -salvo en Colombia y Tailandia- y que recoge una serie de exigencias de cuantías de gasto y plazos que hacen prever que apenas se va a utilizar (ver información hoy de la página 22). Quizás este sea el objetivo, que no se use y así no haya que devolver nada y todo quede en las arcas del Gobierno de Canarias pero ojo, este fin se lleva por delante otro: la generación de actividad económica en el comercio y otros sectores como la restauración y con ello, la mejora del empleo. Hasta noviembre llegaron 4,6 millones de turistas británicos y potenciales compradores y beneficiarios. El dato es revelador de lo que puede llegar a suponer.

En caso de que no exista motivación recaudatoria detrás es difícil entender estar torpeza, criticada por grandes y pequeños comerciantes, a los que suele ser difícil poner de acuerdo. El 'tax free' canario y la Consejería de Hacienda lo ha conseguido. Por algo será.