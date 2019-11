Tienen lo que ambos querían

El foco mediático de estas elecciones mira hacia Vox. Ha subido como un cohete en muy poco tiempo. De buenas a primeras sentará en el Congreso a 52 de sus militantes. Pero habrá que preguntarse por la consistencia de este ascenso. No conocemos más programa que las ideas vagas y manidas de su líder, que, por cierto, repite como una letanía pócimas demagógicas de tertulia de parroquianos en la barra de un bar. Se mete con los inmigrantes, con las autonomías, con la violencia de género... Y no lo saques de ahí. Ha tejido un discurso flojo, pero efectivo que ha sacado rédito de las pulsiones emocionales de los que peor lo pasan, de los que están hartos de un sistema que no les da respuestas y de los que desahogan sus propias frustraciones en la querencia patriotera o en la búsqueda de chivos expiatorios.