Terceras elecciones

Batacazo

«Es cierto que cabe una alternativa: la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020 con la esperanza de que, a la tercera, por fin, sea la vencida»

Más curiosa resulta la actitud de Ciudadanos, sí, la de los que hace no tanto hablaban de «la banda de Sánchez» y se negaban, incluso, a dialogar con él. Ahora plantean un posible Gobierno de 221 escaños, impulsado por Inés Arrimadas y los suyos, que aportan al invento la friolera de diez actas. Me recordó, inevitablemente, a un refrán que escuché en una canción del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa: «Aramos, dijo el mosquito al buey que parte el terrón».

Desde estas se machaca sin piedad a Pedro Sánchez por su pacto con Podemos y por el papel que puede jugar ERC a favor de la gobernabilidad. Pero no se tiene el menor gesto para ofrecer otra salida, como la abstención que en su momento exigieron al PSOE para facilitar que Mariano Rajoy fuera presidente en 2016; la mayoría del grupo parlamentario socialista (cierto que con Sánchez ya descabezado por el aparato del partido) se abstuvo entonces y desbloqueó la situación, permitiendo que Rajoy continuara en La Moncloa. Pablo Casado pudo anunciar lo mismo la noche del 10N o al día siguiente, pero no se le debió ocurrir o no esperaba la inusitada rapidez de los acontecimientos.

Alternativa viable

Al menos de momento no hay ninguna alternativa viable al pacto entre PSOE y Podemos. Y las visiones apocalípticas sobre el mismo no tienen el menor fundamento. Las reglas de juego están marcadas por Europa y no caben radicalismos, sino modestos cambios. Será un Gobierno socialdemócrata moderado, con cierta sensibilidad social, medioambiental y feminista que, si lo hace bien, puede ayudar a mejorar la vida de la gente y especialmente de la que más dificultades atraviesa, con problemas crecientes como el del acceso a la vivienda o los que afectan a una sociedad cada vez más envejecida. Pero en el horizonte no hay ningún proceso revolucionario en marcha. Ni toma de palacios de invierno ni nacionalizaciones de sectores estratégicos ni impedimentos al desarrollo del capitalismo.

Rectifico. Es cierto que cabe una alternativa: la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020 con la esperanza de que, a la tercera, por fin, sea la vencida. Lo que, a mi juicio, constituiría una completa desconsideración al electorado que ya ha cumplido sobradamente con su responsabilidad democrática. Ahora corresponde a los partidos políticos y a sus dirigentes gestionar el resultado de las urnas. En primer lugar, pactando los apoyos necesarios para la investidura y un programa de Gobierno. Y luego, gobernando con sapiencia, cordura y defensa del interés general.