Sintechos bajo la alfombra

No tiene casa, sus paredes son hojas de palma, su aseo, un balde, y su cama, el suelo, pero en su conciencia tampoco se ve mal. Martin Horatiu es uno de los sintechos que están siendo desalojados del palmeral del Oasis, en Maspalomas. «Si me echan de aquí, me dejan en la exclusión social».

Está visto que no lo sabe, o no lo percibe así, pero él engrosa ya esa parte de la estadística que echa por tierra lo bien que se supone que para muchos va este país. Martin está en exclusión social, y como él, todos o casi todos los que comparten palmeral y tarajales en ese singular paraje boscoso de San Bartolomé.

Cada sintecho es un mundo. No existe un perfil concreto. Tampoco lo existe entre estos desalojados. Pero a poco que uno rasque y sepa de sus historias se dará cuenta de que tampoco es tan difícil caer en barrena. Las vidas que hoy nos parecen más o menos confortables se nos pueden venir abajo casi de un momento para otro. Una ruptura. Una enfermedad. Un despido. Una crisis económica. O todo eso junto.

Y cuando lo pienso, lo que de verdad me estremece es tomar conciencia de hasta qué punto uno se puede ver solo en esa tesitura. Tan solo, al menos, como esta gente. Desamparados e invisibles en mitad de la indiferencia, la incomprensión y la insensibilidad con la que la sociedad y también las administraciones parecen vivir su desalojo.

Y no, no se trata de darles un piso, ni de regalarles un trabajo. Quizás bastaría con una mano de auxilio cuando el abismo está tan cerca. Un SOS temporal que les permita empezar de nuevo. Un sintecho no es como el polvo, que se esconde bajo la alfombra cuando hay visita en casa. Es la expresión de un fracaso social. De todos.