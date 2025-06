Los 'terribles' fondos...

Generar un problema donde no lo hay, alarmar e intentar parecer el más preocupado por ese asunto es lo que hizo esta semana el grupo ... parlamentario socialista en la Cámara Regional, después de mostrar su absoluta preocupación porque resulta que los fondos de inversión, atraídos por la buena marcha del sector turístico y las altas rentabilidades, han entrado a saco en el sector y están intentando comprar todo establecimiento que se venda.

Se le olvidó señalar al PSOE lo que están haciendo estos fondos, que están destinando miles de millones a la reforma y rehabilitación de estos complejos para recolocarlos en el mercado y llegado el momento, volver a venderlos a mejor precio. A quien sea, incluido a inversores canarios que estén interesados y quieran hacerse con alguno.

El interés de los fondos por Canarias no es negativo. Todo lo contrario. De hecho, han conseguido reflotar algunas cadenas hoteleras que hace unos años estaban asfixiadas, logrando mantener la actividad y el empleo de esos activos. Es cierto que los fondos están ganando dinero pero al igual que cualquier otro empresario del sector.

Hasta aquí no le veo mayor problema sino todo lo contrario. Otra equivocación fue dejar caer que los fondos propietarios de estos hoteles no pagan los sueldos que corresponden. En Canarias hay dos convenios de hostelería, uno en Las Palmas y otro en Santa Cruz de Tenerife, y se trate de cadena hotelera canaria, nacional, internacional o un 'terrible y maléfico' fondo de inversión -muchos no llevan la gestión de los complejos- todos tienen que cumplir con las condiciones laborales y salariales recogidas en esos convenios.

A esto hay que añadir un detalle importante, detrás de algunos de estos fondos hay pequeños inversores -entre los que puede haber algún diputado del PSOE- que recurren a estos instrumentos financieros como forma de sacar algo de rentabilidad a sus ahorros. Invertir en ladrillo es casi imposible, sobre todo después de la ley estatal de vivienda que criminaliza al propietario, meterlo en un depósito bancario es igual a nada, así que para muchos solo queda el fondo de inversión, donde hay mucho pensionista español y de otros países.

Que espere el PSOE tranquilo que cuando las vacas flacas lleguen y el turismo afloje, los fondos de inversión se marcharán corriendo a otros sectores y nichos que generen dinero y rentabilidad para sus inversores. Entonces no valdrá quejarse. Para entonces quizás ellos gobiernen y decidan crear un fondo público para nacionalizar los hoteles que se quede 'en venta' y sin comprador para salvarnos a todos.