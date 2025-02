Sánchez y la subida del pan

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la negativa de Hacienda de eximir a sus perceptores del pago del IRPF es una más de ... un Gobierno de España muy de gestos y de palabras de cara a la galería para esconder otra realidad. Es cierto y esto no se puede negar que el sueldo de los que menos cobran en España -los de la economía regular- se ha incrementado más del doble en los últimos diez años, pasando de 648 a 1.184 euros al mes en catorce pagas pero, tampoco se puede esconder que este incremento lo están soportando el resto de los trabajadores, cuyos sueldos han evolucionado en esta década muy por debajo del SMI, al tiempo que han enfrentado una galopante inflación en estos diez años, en casi un 30%, que se ha comido cualquier subida salarial y restado poder adquisitivo.

Esta misma semana, en un conocido negocio de Las Palmas de venta de pan se ha aplicado una subida de cinco céntimos sobre un producto que no llega a los 50 céntimos para compensar la subida del SMI, que no asume la empresa sino los canarios, que cada día están más asfixiados. Este caso no es aislado (véase el impuesto a la banca, a ver quien lo está pagando en realidad). Tampoco para ellos ha habido deflactación en los tramos del IRPF para acompasar los incrementos salariales a lo que tributan, de forma que al final: lo comido por los servido. Aunque parece que cobras más la triste realidad es que, entre una cosa y otra, percibes menos. Y mientras el Estado recauda más, como va a ocurrir ahora con los perceptores del SMI.

Quizás estribe aquí la razón de por qué la economía española vaya cada vez mejor y los españoles, los ciudadanos de a pie, sientan que cada día son más pobres.