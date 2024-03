Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Como bien me recordaba ayer un destacado empresario, en este mundo global no se pueden poner puertas al campo. Canarias forma parte de la Unión Europa y bajo sus reglas de mercado libre funciona y por tanto, no cabe ningún tipo de medida que bajo la disculpa de una protección mal entendida trate de limitar la actividad económica.

Canarias es una excepción por ser una RUP y tener unos condicionantes específicos de lejanía, fragmentación e insularidad pero tampoco todo vale, ya que el exceso de proteccionismo en las entradas a las islas al final acaba siendo beneficioso para unos pocos y perjudicial para muchos. El 'paganini' en última instancia siempre es el ciudadano que se enfrenta a menos producto y más caro, como sufrimos cada día. Esto viene a colación de la línea de transporte que se quiere volver a abrirse entre Canarias -Fuerteventura- y Marruecos -Tarfaya-. Muchos son críticos con ella por lo que va a suponer de entrada de producto en competencia con los de las islas y por los riesgos fitosanitarios que puede entrañar. Lo ocurrido estos días en Andalucía, con la entrada de fresas contaminadas a través de Algeciras, es un ejemplo de ello. Sin embargo, lo que hablábamos, las puertas al campo no sirven pero sí que hay que exigir que se extremen los controles y las inspecciones de entrada de toda la mercancía que entre de Marruecos. Se debe ser muy pulcro y exigente de forma que no entre en las islas nada que no cumpla las exigencias europeas. El Estado, que tiene la competencia de Sanidad Exterior, debe reforzar los PIF y ampliar en capacidad y personal en Fuerteventura si sale la línea de Tarfaya. A la competencia no hay que temerla si es en igualdad de condiciones. Siempre es buena y mejora aunque para algunos suponga el fin de un monopolio.

Temas

Algeciras

Andalucía

Canarias

Fuerteventura

Marruecos

Inmigración

Petróleo