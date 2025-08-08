Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A cara descubierta

Regresa la Inquisición

Dentro de una democracia plural e inclusiva no se puede imponer, el único camino es la aceptación sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución Española

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:11

El acuerdo alcanzado por Vox y el PP en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para vetar las fiestas musulmanas en los espacios de titularidad pública, ... en concreto en las instalaciones deportivas del municipio, vuelve a poner en evidencia la incapacidad de algunos para entender un fenómeno que ha llegado para quedarse y que obliga a tomar medidas para aceptar al otro, sus constumbres e ideología, en lugar de prohibir y aislarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  4. 4 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  5. 5 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  8. 8 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  9. 9 Bocata de berenjena sin pan: una receta viral extraordinaria y sorprendente
  10. 10 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Regresa la Inquisición

Regresa la Inquisición