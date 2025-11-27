Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la central de El Charco, en Fuerteventura, que tras el resultado provisional del concurso será desmantelada. Javier Melían (Acfipress)
Poca luz en la renovación del sistema eléctrico canario

El Ministerio juega al despiste y ha optado por publicar una resolución al concurso de concurrencia competitiva repleta de códigos y totalmente «encriptada» y a la que rechazan aportar más información bajo el argumento de que está aún en fase de alegaciones

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:45

Tras más de doce años de espera para que el Gobierno de España convocara el concurso de concurrencia que iba a renovar el sistema eléctrico ... de Canarias (y cuyo retraso lo ha sumido en una situación muy delicada con riesgo alto de apagones), al fin ya hay una resolución que incluye los proyectos aprobados -62 grupos de generación-, los rechazados y los equipos que van a dejar de ser retribuidos a partir de 2030.

