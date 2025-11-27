Poca luz en la renovación del sistema eléctrico canario

Tras más de doce años de espera para que el Gobierno de España convocara el concurso de concurrencia que iba a renovar el sistema eléctrico ... de Canarias (y cuyo retraso lo ha sumido en una situación muy delicada con riesgo alto de apagones), al fin ya hay una resolución que incluye los proyectos aprobados -62 grupos de generación-, los rechazados y los equipos que van a dejar de ser retribuidos a partir de 2030.

En teoría, este documento del Ministerio debería arrojar luz sobre el futuro energético de Canarias, qué proyectos se van a hacer, cuáles quedan fuera, si entran otras fuentes de energía, si se van a cerrar centrales térmicas... Sin embargo, el Ministerio ha optado por publicar una resolución repleta de códigos y totalmente «encriptada» y a la que rechazan aportar más información bajo el argumento de que está aún en fase de alegaciones.

Lo mismo ocurre con las empresas, que han recibido a título individual el resultado de la resolución, sin posibilidad de conocer los resultados de la competencia y que han optado por el mutismo cuando se les pregunta por los proyectos que les han sido aprobados.

En igual línea está el Gobierno de Canarias, que pese a manejar toda la información de los proyectos por empresa, potencia e isla ha decidido no hacerla pública. A esa falta de transparencia y el oscurantismo de la resolución hay que añadir el nerviosismo que hay entre las empresas, ingredientes todos ellos suficientes para creer que esa resolución esconde mucho más de lo que luce y que el desarrollo del concurso quizás no tenga un final tan feliz como se preveía.

Es más, a priori, no se descarta que alguna empresa renuncie a la ejecución de los proyectos aprobados.

Para empezar, de lo poco que se ha podido leer entre líneas, la resolución de ese concurso va a cerrar a petición del Gobierno de Canarias las centrales térmicas de Endesa de El Charco en Fuerteventura y La Candelaria en Tenerife. Está por verse si Jinámar, en Gran Canaria, estará en esa lista una vez que el Gobierno canario presente sus alegaciones para al Miteco para no ampliar la vida útil de esos equipos.

De ser así hay que aclarar cómo se va a hacer el salto y generar energía en esas islas donde se prevé el cierre de estas centrales, un proceso que no parece sencillo ni rápido. Confiemos en que, pasado el plazo de alegaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica tenga a bien descifrar los códigos y aportar una información clara, transparente y fiable -sin jugar al despiste- que arroje luz -nunca mejor dicho- al sistema eléctrico de Canarias.