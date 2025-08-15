Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A cara descubierta

Los pasajeros, de nuevo rehenes

Una vez más los ciudadanos vuelven a ser los rehenes de los conflictos laborales entre empresas y trabajadores y una vez más vuelven a ser las vacaciones el momento elegido

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:14

Una vez más los ciudadanos vuelven a ser los rehenes de los conflictos laborales entre empresas y trabajadores y una vez más vuelven a ser ... las fechas clave de vacaciones -sea verano, Navidad o Semana Santa- el período elegido para una huelga en el sector del transporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  4. 4 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  5. 5 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  6. 6 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto
  8. 8 Las mafias de la migración activan otras rutas ante los controles de Mauritania
  9. 9 Otro búnker ocupado en la costa del Confital: el Ayuntamiento los tapiará cuando los desaloje
  10. 10 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los pasajeros, de nuevo rehenes

Los pasajeros, de nuevo rehenes