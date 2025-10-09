De OPAS y luchas

Hoy, por fin, llega a su fin el plazo para que los accionistas del Banco Sabadell acepten la oferta lanzada por el BBVA. Ha sido ... casi año y medio de culebrón en el que no ha faltado de nada y que me ha hecho recordar mucho lo que ocurrió ahora hace casi veinte años con la OPA que lanzó Gas Natural sobre Endesa y acabó con la entrada de un caballero blanco, que fue la alemana Eon, aunque finalmente fue la italiana Enel la que se llevó el gato al agua, tras muchas meses de declaraciones y guerra en una operación empresarial en la que jugó mucho la política y el enfrentamiento entre Cataluña y Madrid.

Muchos vieron en la OPA de entonces un intento del tripartito catalán de hacerse con una empresa, Endesa, que entonces presidía Manuel Pizarro, quien poco después de la operación y tras abandonar la eléctrica se afilió al PP y se convertiría en diputado de esta formación si mucho éxito.Aquella situación guarda muchas similitudes con lo que estamos viviendo actualmente.

Para empezar se trata de otra OPA hostil y para seguir, la injerencia por parte del Gobierno ha sido casi el mismo patrón. Hace 20 años fue José Luis Rodríguez Zapatero el que se metió en medio de la OPA y ahora ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha tratado por todos los medios de impedir la operación para seguir manteniendo los apoyos catalanes en el Congreso de los Diputados.

Los empresarios catalanes y las fuerzas políticas de Cataluña no quieren, bajo ningún concepto, que Banco Sabadell caiga en manos del BBVA y perder una entidad propia y con ADN catalán en el que se apoya el crédito de muchas pymes. Además, es probable que si la OPA salga adelante la sede y servicios centrales se vayan de Cataluña a donde regresó hace poco. Veremos qué ocurre hoy y cuál es el siguiente capítulo de este trepidante culebrón y si finalmente la OPA supera el 50% que dice el BBVA o se queda por debajo del 30% que apunta el Sabadell. Las apuestas están hechas.