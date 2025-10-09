Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A cara descubierta

De OPAS y luchas

Ha sido casi año y medio de culebrón, en el ataque de BBVA a Sabadell, en el que no ha faltado de nada y que me ha hecho recordar mucho lo que ocurrió ahora hace casi veinte años con la OPA que lanzó Gas Natural sobre Endes

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Hoy, por fin, llega a su fin el plazo para que los accionistas del Banco Sabadell acepten la oferta lanzada por el BBVA. Ha sido ... casi año y medio de culebrón en el que no ha faltado de nada y que me ha hecho recordar mucho lo que ocurrió ahora hace casi veinte años con la OPA que lanzó Gas Natural sobre Endesa y acabó con la entrada de un caballero blanco, que fue la alemana Eon, aunque finalmente fue la italiana Enel la que se llevó el gato al agua, tras muchas meses de declaraciones y guerra en una operación empresarial en la que jugó mucho la política y el enfrentamiento entre Cataluña y Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  3. 3 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  8. 8 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 9 de octubre
  10. 10 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De OPAS y luchas

De OPAS y luchas