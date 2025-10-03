Migración y campaña

La lucha por el voto de cara a las próximas elecciones ya ha comenzad. Sean en 2027 o se adelanten los partidos están empezando a ... perfilar sus estrategias y preparar la munición, con la inmigración convertida en el principal tema de campaña y el caballo de batalla. Es el principal argumento de Vox y el PP no puede dejar que los de Abascal le sigan arrebatando apoyos, con lo que no le queda más remedio que entrar en la refriega y cada vez, con una posición más próxima a Vox.

El PSOE mira el toro desde la barrera mientras analiza la situación y calcula si le conviene convocar elecciones ya o mejor, esperar dos años, para conseguir que el PP se desgaste por completo mientras él se fortalece a cuenta de la buena marcha de la economía y el empleo.

Visto hoy parece difícil que Pedro Sánchez vaya a aguantar hasta 2027 pero con él todo es posible, enganchado como está, tipo lapa, al poder.

Sánchez mira con atención le pelea por el voto de PP y Vox a cuenta del asunto migratorio, ya que todo lo que suponga subida en las encuestas para los de Abascal es directamente proporcional al descenso para los de Feijóo mientras él se mantiene inestable.

Y mientras, los partidos están entretenidos con un problema que no es tal -la migración que llega en cayuco o patera supone un porcentaje casi simbólico del total de los migrantes que entran en nuestro país por puertos y aeropuertos- y generan titulares dejan de lado la resolución de otros problemas que sí son tales, como es el caso de la vivienda, convertida en la principal preocupación para los españoles. Y así vamos.