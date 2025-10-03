Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

A cara descubierta

Migración y campaña

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:05

La lucha por el voto de cara a las próximas elecciones ya ha comenzad. Sean en 2027 o se adelanten los partidos están empezando a ... perfilar sus estrategias y preparar la munición, con la inmigración convertida en el principal tema de campaña y el caballo de batalla. Es el principal argumento de Vox y el PP no puede dejar que los de Abascal le sigan arrebatando apoyos, con lo que no le queda más remedio que entrar en la refriega y cada vez, con una posición más próxima a Vox.

canarias7 Migración y campaña