La ley del vacacional, una norma de gobierno

Cuando la consejera de Turismo, Jéssica de León, se metió hace dos años en el fregado de regular la vivienda vacacional e intentar arreglar el ... desaguisado de las leyes turísticas de las islas para adecuarlas a la realidad actual muchos la tildaron de 'loca' por el charco en el que se metía y también de 'valiente'. La razón de ambos calificativos era el coste político para ella y su partido de meter mano a un asunto tan controvertido y que afecta a miles de personas en Canarias, que no le iban a perdonar que regularara los usos de su vivienda o apartamento turístico y acabara co los ingresos que les está generando.

Lo que nadie podía imaginar entonces es que ese valentía que asumía entonces no solo era política sino también personal y que iba que tener que enfrentarse, a cuenta de la aprobación de una norma, a ataques directos a su coche, su vivienda e insultos de todo tipo. Algo inadmisible bajo cualquier circunstancia, más si tenemos en cuenta que la norma no la ha redactado, propiciado y aprobado Jéssica de León en exclusiva y por capricho personal. Detrás de esta ley, que trata de hacer lo mismo que se ha hecho en otras regiones para poder orden en lo que era una auténtica jungla (con viviendas en suelo rústico, apartamentos turísticos y muchas sin cumplir requisitos mínimos), hay todo un Gobierno de Canarias y un Parlamento de 70 diputados, de los que 38 apoyaron la ley, de partidos como PP, ASG, AHI y CC.

Respecto a estos últimos, es cierto que se ha jugado durante todo este tiempo al despiste con la ley, en el sentido de que pocas declaraciones se han hecho por parte de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, reivindicando esta ley y haciéndola suya. Nada que ver por ejemplo con otras como el decreto de vivienda o la estrategia de reto demográfico. Consciente del coste político de la misma no ha insistido demasiado en identificarse con ella, dejando todo su peso en los hombros del PP y muy especialmente en los de De León.

El mismo miércoles, día en el que se hicieron públicos los ataques sufridos por la consejera y que se han materializado en dos denuncias, Clavijo colgó en redes sociales un mensaje de apoyo a la consejera y rechazando la violencia. Pero en su mensaje no había ni una sola palabra explicando que la norma es del Gobierno y que él como presidente está también detrás de ella. Ayer. al fin y a preguntas de los periodistas, Clavijo se identificó con la norma pero con tibieza.

Tras lo ocurrido están también los mensajes de la ASCAV, de la alcaldesa de Mogán y de tantos otros apuntando solo a la consejera como autora y defensora de la norma y no al conjunto del Gobierno y de los partidos que la apoyaron y la hicieron posible. Sin sus votos no habría salido adelante.