Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025
La consejera de Turismo, Jéssica de León esta semana. c7

La ley del vacacional, una norma de gobierno

Los ataques a la consejera Jéssica de León son inadmisibles bajo cualquier circunstancia, más si tenemos en cuenta que tras la norma hay todo un Gobierno de Canarias y un Parlamento de 70 diputados, de los que 38 apoyaron la ley, de partidos como PP, ASG, AHI y CC. No es un capricho de una persona

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:00

Comenta

Cuando la consejera de Turismo, Jéssica de León, se metió hace dos años en el fregado de regular la vivienda vacacional e intentar arreglar el ... desaguisado de las leyes turísticas de las islas para adecuarlas a la realidad actual muchos la tildaron de 'loca' por el charco en el que se metía y también de 'valiente'. La razón de ambos calificativos era el coste político para ella y su partido de meter mano a un asunto tan controvertido y que afecta a miles de personas en Canarias, que no le iban a perdonar que regularara los usos de su vivienda o apartamento turístico y acabara co los ingresos que les está generando.

