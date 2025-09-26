Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 26 de septiembre de 2025

A cara descubierta

El castillo de naipes se cae

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:55

El castillo de naipes se cae, se esfuma tras mucho tiempo de mantenerse en un equilibrio ficticio y artificial a cuenta de concesiones. La votación ... esta semana en el Congreso de los Diputados de la delegación de la competencia de la migración a Cataluña puso en evidencia que el cambio político está hoy más cerca de ayer y que los apoyos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son cada vez más débiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  3. 3 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  4. 4 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  5. 5 Alejandro Sanz, primer artista confirmado del Granca Live Fest 2026
  6. 6 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
  7. 7 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  8. 8 El Open Arms llega a Gran Canaria tras un mes patrullando en la provincia occidental
  9. 9 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  10. 10 Charter 100 Canarias: una década de compromiso y visibilidad para la mujer

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El castillo de naipes se cae