El castillo de naipes se cae, se esfuma tras mucho tiempo de mantenerse en un equilibrio ficticio y artificial a cuenta de concesiones. La votación ... esta semana en el Congreso de los Diputados de la delegación de la competencia de la migración a Cataluña puso en evidencia que el cambio político está hoy más cerca de ayer y que los apoyos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son cada vez más débiles.

Los números ya no dan. Que Podemos coincida en el sentido de una votación con los de Vox no es la primera vez que pasa pero, no por ello, sigue chocando. Los de Pablo Iglesias tienen claro quién es su enemigo y el objetivo de la guerra que están librando y en virtud de ello están dispuestos a hacer lo que sea. Y si pasa por sumar con Vox y convertirse en fuego amigo a los de Abascal y el PP con justificaciones peregrinas, se hace.

Que la coalición de Sumar se rompa y dos de sus diputados decidan votar otra cosa distinta a lo pactado empieza a ser peligroso, sobre todo para Sánchez, a quien los apoyos 'de siempre' empiezan a fallarle. Y, aunque el PSOE lo ha intentado y no ha sido quien ha impedido que saliera adelante la cesión de esta competencia, ya no puede cumplir lo prometido con Junts, que ya empieza a advertir de que el cambio de ciclo político está próximo.

No le falló a Sánchez Coalición Canaria, que pese a las advertencias que lanza desde Canarias y la tensión que aplica a la cuerda de vez en cuando avisando de que no le va da a dar su apoyo, siempre pasa por el aro. Ya lo hizo hace unas semanas cuando se puso de lado en la enmienda aprobada en el Senado y llevada por el PP para abonar a las aerolíneas 1.200 millones de euros que se les debe por el descuento a residente.

Como suele decirse se consigue más con miel que con hiel, y ahí está la muestra. Ya veremos cuando llegue el momento de la condonación de la deuda, si CC traga con todo lo dicho o es consecuente con una quita que castiga a las islas.