Comercio electrónico sin sustos

La Comisión Europea avanza hacia un nuevo sistema de aduanas en el seno de la Comisión Europea que, a priori, podría ser el inicio de una nueva etapa para un comercio electrónico eficaz y eficiente en Canarias. Tal y como plantea el nuevo sistema la Comisión Europea, podrían por fin acabarse los sustos para los ciudadanos de las islas a la hora de recibir un paquete y enfrentarse a papeleos y gastos que no preveía y que en muchos casos, concluyen, con un sobrecoste o devolviendo la compra.

La reforma aduanera que propone la Comisión Europea propone que sean las empresas, como Amazon o AliExpress -los gigantes del comercio electrónico- los que se encarguen de cobrar y de que paguen la tasas e impuestos en el momento de la compra y no sea cosa de los transportistas y los ciudadanos, como ocurre actualmente. Las empresas se convertirían en «agentes fundamentales» a la hora de garantizar que se cumplen con las obligaciones aduaneras y se evitan los sustos habituales que sufren los canarios cuando el paquete llega a casa y reciben con sorpresa un sobrecoste con el que no contaban.

Con este cambio, que pone fin a un sistema de más de 55 años y que no contemplaba el comercio electrónico, la UE busca mejorar su recaudación. Para ello, prevé acabar con la exención arancelaria que existe para los paquetes importados de menos de 150 euros y que es una forma de fraude, puesto que muchos paquetes se declaran por debajo de este valor para no pagar. En el caso de Canarias estos paquetes están exentos además del pago del IGIC, algo que se perdería. En cualquier caso esta exención del IGIC está más próxima que lejana y no por los cambios previsto por la UE sino por los propios partidos de Canarias, ya que varios de ellos llevan en sus programas acabar con ella por la «competencia desleal» que supone para las tiendas físicas.

Con todo si la reforma de la Comisión Europea sirve para que un canario pueda comprar lo mismo y con las mismas condiciones que un madrileño, un cántabro o un murciano, bienvenido sea.