Campaña de promesas y engaño

Es alucinante lo que los ciudadanos tienen que escuchar durante la campaña electoral. Los candidatos se piensan que la gente es tonta y creen que por qué los veamos estos días hablando con los jóvenes mientras toman un café, visitando una finca agrícola, charlando con un autónomo a la puerta de su negocio o escuchando a un vecino en la plaza de su pueblo nos vamos a tragar que realmente trabajar por solventar los problemas que tienen los ciudadanos canarios.

En la última legislatura ha gobernado el PSOE con NC, UP y ASG pero antes fue CC y también el PP y, ¿sirvió realmente para algo? No. ¿Acaso se han solucionado los grandes problemas de las islas? No. ¿Se ha logrado diversificar la economía de Canarias? ¿Se ha logrado avanzar hacia una sociedad más igualitaria y con mejor reparto de la riqueza? ¿Se ha reducido la anquilosada estructura pública? ¿Se ha abaratado la cesta de la compra? ¿Podemos comprar por internet como un peninsular? ¿Nos atiende el médico con celeridad? ¿Están llegando las ayudas de dependencia? ¿Se ha reducido la demanda de personas que acude a las organizaciones sociales a pedir comida? ¿Están las calles de las ciudades más limpias, los sures de las islas inmaculados para recibir un turismo de calidad y resuelto el problema de la residencialización? En resumen, ¿hoy viven los canarios mejor que hace 20 años? No. La respuesta a todas estas preguntas es negativa. Sin embargo, los candidatos creen que los ciudadanos se van a convencer con sus mensajes precampaña de que lo que no han logrado durante décadas lo van a hacer ahora.

Hoy se ponen medallas de la buena marcha del turismo, de la economía y del empleo pero no sedan cuenta de que Canarias va bien por la inercia no porque ellos hayan adoptado medidas capitales. Es cierto que Canarias está en máximos de empleo pero la realidad es que cada vez, pese a tener más trabajadores, estos son más pobres. No llegan a final de mes y muchos se ven obligados a pedir adelantos en sus empresas para lograrlo. Mucho volumen pero poca calidad. Igual que los jóvenes. Muchos con grados en Idiomas, en Ingenierías, en Derecho… acaban en el sector turístico trabajando en un 'rent a car', en la recepción de un hotel o en de camarero porque no hay más opciones laborales y no quieren marcharse fuera. Quieren vivir en su tierra. Pero no pasa nada, Canarias va bien y lo más importante, este verano podrán irse de Interrail pagando solo la mitad.