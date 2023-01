Una sesión con Bizarrap

Estoy de la sesión 53 hasta el gorro. Pero reconozco que deseo que el productor argentino Bizarrap saque cuanto antes la sesión 54, porque sus temas provocan tertulia, opinión y sirven para olvidarnos de las complicaciones diarias. Si la sesión 52 con el grancanario Quevedo fue un pelotazo, lo de la sesión 53 con Shakira ha sido un terremoto sin precedentes. Han sido ya cuatro los canarios que han hecho sesiones con Bizarrap. Don Patricio fue el primero, con la sesión 25, luego llegó Bejo con la sesión 27 y posteriormente Ptazeta con la 45, hasta que llegó el pelotazo con Quevedo, la sesión 52 que es conocida por el famoso 'Quédate'. Pero si le ponemos un poco de imaginación y teniendo en cuenta que nuestra clase política solo piensa en el mes de mayo, con el periodo electoral a la vuelta de la esquina, no estaría mal que algún candidato se uniese a algún humorista canario y sacase alguna sesión muy particular. El eslogan 'Teo2, Gáldar respira', de Teodoro Sosa como candidato nuevamente a la alcaldía de Gáldar, se lleva a día de hoy la palma a la originalidad y es que hay que ponerle algo de salsa al tema para intentar que la inmediata campaña sea entretenida y nos podamos divertir todos.

De vuelta a la sesión 53 de Bizarrap y Shakira, con Piqué de fondo, será difícil superar lo logrado y que no le salpique a nadie el éxito abrumador del que todos están sacando provecho. Este tema podría convertirse claramente en la fábula de la gallina de los huevos de oro. Recuerden que un granjero y su esposa se encuentran con que una de sus gallinas pone huevos de oro. No contentos con esperar a la puesta de la gallina, deciden matarla pensando que tiene oro en su interior. Cuando descubren que no es así, caen en la cuenta de que mejor les habría valido conservar lo que tenían.

Así es la vida actual. Una canción revoluciona el mundo, pero ya pensamos en la próxima porque el ritmo no para. Y adelanto que en breve veremos sesiones de lujo, en forma de debates políticos que en su mayoría aburrirán al más pintado.

A mal tiempo buena cara y para una coña que nos llamen. Así que inmersos en una crisis brutal, con malabarismos para llegar a fin de mes y con un futuro de lo más incierto, es hora de desviar la atención con los problemas de Shakira y Piqué o el posible montaje en la vuelta de Tamara Falcó con Iñigo Onieva.

Póngale una sesión a su vida, ya que nos esperan meses de promesas y promesas. La sesión 54 de Bizarrap nos podrá despejar la mente. Eso esperamos.