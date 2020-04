Se les ven las costuras

Esta crisis sanitaria está sacando lo mejor, pero también lo peor de muchos de nosotros. Nadie es ajeno a sus consecuencias. Pero es verdad que en aquellos que están más expuestos, como, por ejemplo, nuestros responsables públicos, estos efectos refulgen como costuras mal enhebradas. Se me ocurren unos cuantos.

En ese buche de meteduras de pata o declaraciones desafortunadas se lleva la palma estos días la respuesta de la consejera de Educación de Canarias, María José Guerra, a una pregunta de un compañero periodista de Televisión Canaria. Se despachó la educación infantil como un asunto menor. «No tiene ni siquiera contenidos asignados», soltó. Le faltó decir que poco menos servía solo para cambiar pañales. No sé a qué se refería con lo de los contenidos, pero no es lo que se deduce de lo que reza el punto 6 del artículo 29 de la Ley Canaria de Educación, de 2014. Obliga al Gobierno canario a determinar el currículo de la educación infantil (luego, si no lo hay, que lo hay, debería haberlo), y hasta le orienta sobre qué debería incluir (cita desarrollar habilidades de comunicación, expresión y comprensión, adquirir instrumentos de aprendizaje o realizar una primera aproximación a la lengua extranjera).

Pero no solo resbala nuestra consejera. Para los anales de la historia quedará la interpretación surrealista, más propia de un gag de humor del absurdo, que hizo días atrás el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, del envío por parte del Estado de 1.714.000 mascarillas a Cataluña. El buen señor se puso hasta serio, como solemne, para reprocharle a Madrid que «con la historia no se juega». En su paranoia, el Gobierno central le mandó un mensajito subliminal con la cantidad. Siempre según él, les quiso recordar aquel 1714 en el que los rebeldes catalanes fueron aplastados por Felipe V. No es casualidad que uno ponga Buch en Google y el filtro de búsqueda más buscado sea Buch estudios.

Y tampoco se queda atrás el papelón de la diputada de Vox, Macarena Olona. Al mismo tiempo que ella denunciaba ante las cámaras de TVE que la televisión pública sirve a los intereses del Gobierno y no emite imágenes de ataúdes, el realizador partía la pantalla y simultaneaba reportajes y colas de días atrás en las que se sacaban féretros y que demostraban que mentía. Con todo, lo peor es que ni unos ni otros se habrán siquiera avergonzado. Es lo que hay.