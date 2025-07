Más de 15 millones de euros en vivienda, frente a la demagogia socialista

Resulta cuanto menos curioso, por no utilizar una palabra más gruesa, que el PSOE de Lanzarote pretenda achacar a este grupo de gobierno, presidido por ... Oswaldo Betancort, que «no se haya hecho ni una sola vivienda pública» en la isla. Se trata de un ejemplo claro de hipocresía política y de pura desfachatez, intentando confundir a la ciudadanía con discursos vacíos cuando fueron precisamente ellos quienes, durante su mandato, no movieron un solo dedo para avanzar en políticas de vivienda.

Pese a que el Cabildo de Lanzarote tiene limitadas competencias en materia de vivienda, en estos dos años de legislatura hemos destinado más de 15 millones de euros a impulsar el acceso a la vivienda en Lanzarote: esos son hechos y no palabras. Y si este grupo de gobierno ha podido hacerlo, habría que preguntarle a Dolores Corujo y al Partido Socialista por qué ellos no lo hicieron durante su anterior mandato. Y no lo hicieron, porque simplemente no supieron gestionar ni en este ámbito ni en ninguno, tal como demuestran las hemerotecas si uno indaga acerca de lo que hicieron en cuatro años.

Conviene refrescar la memoria: bajo el gobierno de Dolores Corujo, el Cabildo solicitó en 2021 un crédito de 23 millones de euros, de los cuales más de 13 millones iban teóricamente destinados a vivienda. ¿Saben cuánto terminó invirtiéndose realmente en vivienda? Cero euros. Prefirieron destinar ese dinero a otros asuntos, como tratamientos para residuos, lonas, tapices o pistas desmontables de esgrima. Todo, menos atender la verdadera demanda social a la que debería haber ido dirigida esa cantidad.

Frente a ese escenario de abandono, el actual grupo de gobierno encabezado por Oswaldo Betancort ha actuado con responsabilidad y rigor. En apenas dos años, gracias a la gestión de Miguel Ángel Jiménez al frente de esta área tan sensible, hemos impulsado una inversión de casi 14 millones de euros en vivienda desde el Cabildo, comprando dos solares en Arrecife (entre las calles Apolo, Dr. Gómez Ulla y Vicente Vila González, así como en la propia calle Vicente Vila González n.º 31); uno en Uga (entre las calles La Revuelta, El Traspiés, La Brega y Joaquín Rodríguez) y adquiriendo 42 viviendas protegidas en la Urbanización Montaña Roja de Playa Blanca, que, gracias a la colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda, irán destinadas a alquiler asequible.

Y no nos hemos quedado ahí. En el último pleno, aprobamos destinar 1,4 millones de euros al ICAVI para impulsar el Bono Alquiler Joven, una línea de ayudas directas al alquiler o cesión de uso de viviendas y habitaciones para jóvenes con menos recursos. En este sentido, somos pioneros en materia de vivienda: el primer Cabildo, en la historia, que cofinancia una línea de subvención dirigida directamente a los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa. Una medida fundamental para garantizar que nuestros jóvenes puedan emanciparse y construir su vida aquí sin verse obligados a marcharse o vivir en condiciones precarias. Lo más llamativo es que el PSOE votó en contra de esta propuesta. Eso sí, luego no tienen reparos en exigir al actual gobierno lo que ellos mismos fueron incapaces de hacer.

Por otro lado, también somos el primer Cabildo de Canarias en haber iniciado inspecciones a las viviendas vacacionales. Hasta el momento hemos detectado 133 viviendas turísticas irregulares que no podrán seguir operando, y continuamos revisando las de los últimos años, lo que seguramente permitirá retirar del mercado varios centenares más.

Como bien ha subrayado nuestro presidente Oswaldo Betancort, garantizar el acceso a la vivienda no es solo un tema económico: es una cuestión estratégica para el futuro de la isla, para el reto demográfico, para que nuestros jóvenes puedan quedarse, formar familias y seguir alimentando la identidad y el desarrollo sostenible de Lanzarote. Así es como trabaja Coalición Canaria en el Cabildo: con planificación, inversión real y compromiso social que mejoran la vida de las familias y de las personas.

Además, no hay que olvidar que ya se están construyendo por parte del Gobierno de Canarias 201 viviendas de protección oficial en Maneje, en Arrecife, distribuidas en tres edificios. Son las primeras viviendas VPO que se construyen en Lanzarote en casi treinta años, un dato que por sí solo habla del retroceso que se produjo durante las últimas décadas, y especialmente durante la pasada legislatura del PSOE en el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

Como decía al principio, a sabiendas de que la primera institución insular tiene muy limitadas competencias en materia de vivienda, achacar al Cabildo la inacción y la fuente de todos los males en política de vivienda es un ejercicio tan temerario como cínico por parte de una formación política que ya nos tiene acostumbrados a faltar a la verdad y a desviar la atención sobre lo que lamentablemente ellos mismos han causado. A nadie se le escapa que la crisis de la vivienda afecta a todo el territorio español y no exclusivamente a Lanzarote, agravada —si no directamente causada— por la nefasta ley de vivienda estatal, que alienta la ocupación y desprotege al propietario, y cuyos efectos negativos han supuesto la retirada del mercado de más de 120.000 inmuebles, provocando un aumento de más del 25 % en los precios del alquiler.

Así que, frente a quienes durante años no gestionaron nada y ahora pretenden dar lecciones, desde este grupo de gobierno en el Cabildo seguiremos respondiendo con hechos y con responsabilidad lo que otros ni quisieron ni supieron hacer.