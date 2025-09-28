Pulseras antimaltrato

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Fiscalía, en su última memoria, ya avisó al advertir un fallo en el volcado de datos

Salvador García Llanos

Salvador García Llanos

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:04

Las mujeres tienen el derecho a estar o sentirse seguras. Claro que sí. Pero ahora, tras los últimos acontecimientos, suman otro: el derecho a conocer ... la verdad, en este caso la verdad de los dispositivos o pulseras de seguridad, también denominadas antimaltrato. Los fallos detectados en su funcionamiento telemático han sembrado la incertidumbre y han llenado de inseguridad a sus portadoras, teórica y prácticamente víctimas de violencia machista, a quienes se alertaba y vigilaba sobre la ubicación de los agresores y sobre el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

