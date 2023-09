Despropósito... ¿o broma?

Debió liarla parda el presidente de Hostelería de España (HE), José Luis Yzuel, que se apresuró a pedir disculpas públicamente -al margen del impulso a la retirada de lo aparecido en algunos medios-, tras haber afirmado -en el curso de unas jornadas convocadas por la Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa (Cepyme) para tratar el problema de las vacantes en nuestro país- que «en hostelería toda la vida hemos hecho media jornada, de 12 a 12».

Cuando estas declaraciones trascendieron y llegaron las críticas, forzaron al presidente de los hosteleros a pedir disculpas. En un video difundido en las redes sociales, Yzuela se declara «apenado de un comentario, una broma… lamento que me haya equivocado al meter un chascarrillo de un tema tan serio», y continúa afirmando que «siento mucho esta broma que se ha colado, entono el mea culpa, me siento un poco triste, pero vamos a seguir trabajando y espero que se entienda que ha sido una broma muy inadecuada». La reconsideración le honra, desde luego.

Pero hay quien no se ha creído la broma, claro. Algunos empresarios deberían ser más cautos con este tipo de confesiones públicas relativas a la saluda laboral del sector turístico. Aún se habla en muchos foros de los problemas que padecen las camareras de piso o las kellys que no cesan de reivindicar el punto final a la inestabilidad y las desigualdades que les afectan. El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo, ha calificado de «despropósito» las declaraciones del presidente de HE, tras demostrar su capacidad de entrar en la mente de Yzuel: ha señalado que, aunque el presidente de los hosteleros se ha disculpado posteriormente diciendo que era «una broma», en realidad «ha dicho lo que piensa», según Sordo.

El dirigente de CC OO ha señalado que los empresarios «casi habían convencido» a la sociedad de que el problema de las vacantes laborales en España era un desajuste entre la oferta formativa y la oferta de los puestos de trabajo. «Pero ha llegado este hombre para decir que el problema de las vacantes laborales tiene que ver con que seguimos teniendo una parte de la clase empresarial que aspira a que el trabajo se dé en condiciones de explotación abusiva permanente. Por eso no encuentran puestos de trabajo en muchos sectores», ha subrayado Sordo, para quien las palabras del dirigente empresarial «son muy ilustrativas, no solo de lo que piensa él», sino de lo que cree una parte del empresariado español.

En tono informal, el presidente de los hosteleros se había quejado de que la población joven no se incorpora a trabajar, y con condiciones «que ya ni te cuento». Agregó: «Trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, las horas, ¡que hacen diez horas! ¡Joder, qué dolor! Si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a 12».

Por eso se apresuró Yzuela a presentar sus disculpas. La sensibilidad está a flor de piel en unas circunstancias desconcertantes para el sector laboral del ámbito turístico y no es cuestión, pensamos, de irlo incomodando con declaraciones como éstas, sino de motivarlo y estimularlo, más allá de las mejoras salariales.