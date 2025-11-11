Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Clase media hundida

Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja

Salvador García Llanos

Salvador García Llanos

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

Integración social erosionada (y eso nos afecta a todos, al menos a quienes conservamos un mínimo de sensibilidad) y exclusión severa todavía por encima de ... los niveles de 2007. En 2024, este tipo de exclusión se sitúa un 52 % por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas, de las cuales 2,5 millones son jóvenes menores de 25 años (¿Explica ello la simpatía galopante de los jóvenes de medio mundo hacia los modelos autoritarios y hacia el descontento con los sistemas democráticos?).

