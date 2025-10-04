Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Transporte público, servicio esencial en Canarias

Nos preocupan asuntos como la reciente adquisición por parte de la compañía valenciana Baleària de la naviera Armas-Trasmediterránea, histórica en el transporte marítimo entre islas y pieza clave para la cohesión social y económica del archipiélago

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:15

La movilidad de personas y mercancías en Canarias ha experimentado modificaciones trascendentales en la última década. Con hitos como el 75% de descuento en los ... billetes aéreos y marítimos entre las Islas y entre estas y el conjunto del Estado, que el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo arrancó al Gobierno central en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). O el más reciente con el incremento de la financiación estatal para contribuir a la gratuidad de las guaguas. Queda mucho por hacer en este ámbito para estar cada vez mejor comunicados y con precios razonables y para avanzar hacia una movilidad sostenible.

