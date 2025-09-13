Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los sondeos reflejan un panorama electoral abierto

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:10

Señalaba en un anterior artículo que, en mi opinión, las perspectivas electorales en el Estado español se encuentran todavía muy abiertas. Que en caso de ... celebración de unas elecciones generales anticipadas o que la legislatura finalmente se prolongue hasta el año 2027, permanece un enorme equilibrio entre las derechas (los estatalistas PP y Vox, así como sus aliados regionalistas, UPN y CC) y las izquierdas estatalistas y los partidos nacionalistas. Que no es inevitable la llegada de la ultraderecha al Gobierno estatal. Que, todavía, hay partido y margen para que no se produzca ese retroceso político y social histórico, con graves consecuencias para las libertades y para el estado social. Que va a depender de cómo se hagan las cosas y si hay unidad o no entre las izquierdas en el conjunto del Estado. Distintos sondeos publicados recientemente confirman, con diferentes matices, esta situación.

