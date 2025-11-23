Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 23 de noviembre de 2025
EFE
Tribuna libre

Presupuestos canarios 2026: a peor la mejoría

En Educación, el conjunto de la legislatura aleja a Canarias del compromiso con el 5% de inversión establecido en la Ley Canaria de 2014

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)

Domingo, 23 de noviembre 2025, 05:00

Comenta

Los Presupuestos expresan las prioridades del Gobierno y de los grupos que le apoyan, señalando cuáles son sus preocupaciones esenciales y su modelo de país. ... Reflejan si se plantean propuestas transformadoras a corto, medio y largo plazo o si se intenta mantener lo que hay. Si se pretende alcanzar una mayor equidad social o conformarse con la actual y elevada desigualdad. Si se apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra la Crisis Climática o por el desarrollismo sin límites. En ese sentido, las cuentas públicas canarias para 2026 muestran una orientación conservadora en los ingresos, con una fiscalidad que beneficia a los que más tienen; y un escaso compromiso con la inversión, con los servicios públicos y con sectores, como el primario, tan alabado en discursos como castigado por este Ejecutivo de las dos derechas en esta trascendental ley presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  6. 6 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  7. 7 El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector
  8. 8 Las familias de los cuatro CADI del Cabildo no ven avances un año después y escalarán en la protesta
  9. 9 Los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas 2025 brillan con luz propia
  10. 10 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Presupuestos canarios 2026: a peor la mejoría

Presupuestos canarios 2026: a peor la mejoría