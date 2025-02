Pluralidad nacionalista, también en Canarias

En Europa existen estados centralizados, como Francia, y otros de carácter federal, caso de Alemania. Estados con cierto grado de uniformidad nacional y otros en ... los que conviven en su seno distintas expresiones nacionales diferenciadas. El Reino Unido lo integran cuatro naciones: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. En el Estado español la Constitución reconoce nacionalidades y regiones; y se reconoció como comunidades históricas, a aquellas que lograron sus estatutos en la IIª República, Euskadi, Cataluña y Galicia, con significativas especificidades, entre ellas contar con lengua propia o notables diferenciaciones económicas y fiscales reconocidas en la propia Carta Magna. También Canarias, una nacionalidad con especificidades reconocidas en la Constitución, en su propio Estatuto y en el REF. Con su consideración como RUP en el art 349 de la Constitución Europea. Con su historia diferenciada. Con su particular variedad del español. Y situada, además, a 1.000 kilómetros del territorio continental español y mucho más cerca, apenas cien, de las costas del africano.

España comparte diversos nacionalismos. Uno, el español, muy vinculado a las corrientes más conservadoras (y algún sector de la socialdemocracia), de carácter centralizador y que tiene su expresión más radicalizada, defensora incluso de acabar con el estado de las autonomías, en la ultraderecha; y otros periféricos, representados por partidos políticos de derechas o de izquierdas. Fundamentalmente en Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y Canarias.

Esa diferenciación derecha-izquierda se da entre los partidos estatalistas. En la izquierda se sitúan PSOE, Sumar o Podemos. En la derecha, principalmente PP y Vox. Pero también se produce la dualidad derecha/izquierda en las organizaciones políticas que forman parte del ámbito nacionalista en distintas comunidades. Así sucede claramente en Euskadi con el PNV y EH Bildu. Y, más fraccionadamente, en Cataluña, con cuatro opciones de amplia gama ideológica: ERC en la izquierda, Junts en la derecha y la CUP y Alianza Catalana ubicadas en los dos extremos del tablero ideológico.

En nuestro caso, el de Canarias, ocurre exactamente lo mismo. Los primeros nacionalismos, nacidos en la segunda mitad de los años setenta del pasado siglo, fueron de izquierdas, PCU (1977) y UPC (1979). Posteriormente, en los ochenta surgiría el regionalismo conservador de las AIC, heredero en buena parte del derrumbe de UCD, mientras que en las izquierdas se constituiría ICAN en 1991. CC nació de la confluencia electoral de partidos de ambos espacios y así fue hasta 2005 en que contradicciones insalvables, especialmente sobre el modelo de desarrollo y los equilibrios territoriales, llevaron a la constitución de Nueva Canarias.

Desde entonces -junto a otras organizaciones de ámbito insular o archipelágico- han existido dos partidos con significativa representación en el ámbito de exclusiva obediencia canaria, CC y NC. Que, en diferentes momentos, han mantenido coincidencias respecto a la defensa de los intereses de Canarias en Madrid y Bruselas. Pero, al mismo tiempo, expresado notables diferencias en numerosas políticas en el Archipiélago, lo que les ha situado siempre en distintas bancadas, las del gobierno y la oposición, en el Parlamento de Canarias.

Moratoria y tasa turística

Con relevantes e históricas discrepancias en torno a la desclasificación de más de cerca de 400.000 camas (incluyendo las de Veneguera) con la denominada moratoria de 2001, la aplicación de las directrices de ordenación turística, aprobadas unánimemente en 2003, y la necesidad de poner límites al crecimiento de nuevas camas y evitar la ocupación de más territorio y el desmesurado crecimiento demográfico. Las seguimos teniendo hoy, cuando Nueva Canarias-Bloque Canarista defiende una moratoria insularizada y la aplicación de una tasa a las estancias turísticas y CC se niega sistemáticamente a la implementación de ambas medidas. Mientras que, desoyendo lo expresado en las calles en abril de 2024, impulsa nuevos macroproyectos e infraestructuras que colmatan aún más las islas: Cuna del Alma, El Mojón, Fonsalía, nuevos hoteles en Lanzarote y Fuerteventura. O cuando, por su inacción, por no plantear una moratoria mientras se elaboraba la ley, logró que se dispararan las inscripciones de alquiler vacacional.

Los desacuerdos no son menores respecto a la fiscalidad. No compartimos la desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones que se encontraba bonificado para el 99% de las herencias y que solo pagaban, por tanto, una exigua minoría con muchos recursos, un 0,3% de los canarios y canarias que se ahorrará 180 millones de euros en cuatro años. Y esa minoría mereció que la medida fuera la primera decisión adoptada por el Gobierno de CC y PP, con carácter de urgencia… Y, eso sí, no tuvieron reparos en eliminar la bonificación del impuesto de combustibles, que afecta a guagüeros, taxistas, camioneros, agricultores o ganaderos. Eliminando, asimismo, las bonificaciones del IRPF a las rentas menores de 30.000 euros al año.

En NC-bc nunca nos hemos escondido respecto a la fiscalidad ni prometido demagógicas rebajas de impuestos. Seguimos defendiendo una fiscalidad progresiva y justa, que responda a las necesidades para garantizar los servicios que prestan las administraciones públicas. Que deben pagar más quienes más tienen. Que hay que combatir contundentemente el fraude y los paraísos fiscales. Que hay que enfrentarse, con más medios, a la economía sumergida. Eso nos diferencia de forma clara, y no es solo teoría sino práctica contrastada, del regionalismo de derechas de CC.

Tampoco coincidimos en políticas de vivienda, en las que reclamamos una nueva ley ante el fracaso de las medidas del Gobierno de CC-PP y el agravamiento continuado de la emergencia habitacional. Planteando un conjunto de medidas propositivas para declarar con los ayuntamientos las zonas tensionadas, movilizar la vivienda vacía con un programa de alquiler seguro (que CC y PP rechazaron en el Parlamento canario) y para contener el aumento descontrolado del alquiler vacacional mediante una moratoria de nuevas autorizaciones hasta la aprobación de la ley, también desoída.

Y, asimismo, en el plano de las energías renovables rechazamos el intento de CC de promocionar el gas como elemento sustancial de la transición hacia las energías limpias. Con disparates, además, como el intento de implantar una planta de gas y una central eléctrica de 70 Mw en el puerto de la Luz, que perjudicaría la transición energética y dañaría la salud de los vecinos y vecinas.

5% para educación

Discrepancias, igualmente, respecto a los servicios públicos. Diáfano en el tema de la educación donde NC-bc defiende el cumplimiento del 5% de inversión educativa establecido por la Ley Canaria de Educación (LCE). En la anterior legislatura, el Gobierno de Progreso elevó la inversión educativa hasta alcanzar el 4,63% del PIB, en dos ejercicios el Ejecutivo conservador lo ha reducido hasta apenas el 4%, alejándonos del objetivo fijado por la LCE.

Y, por supuesto, discrepamos ampliamente sobre las relaciones con la extrema derecha. Nunca hubiésemos votado a favor de un Gobierno sustentado por los escaños del PP y Vox, como hizo CC junto a los regionalistas navarros en la fallida investidura de Feijóo de 2023. Nos negamos igualmente a participar con la ultraderecha en ningún gobierno a nivel local e insular, asunto que no parece incomodar lo más mínimo a CC, como se vio en Teguise y en Arona.

Por eso, por las importantes divergencias en fiscalidad, financiación de los servicios públicos, vivienda, modelo de desarrollo y políticas turísticas o energías renovables y transición energética, así como blanqueo de la ultraderecha, es absolutamente normal que existan dos proyectos distintos en el ámbito de las organizaciones de obediencia canaria; y que Nueva Canarias-Bloque Canarista tenga muchas más coincidencias en esos trascendentales asuntos con personas y colectivos de las otras izquierdas de las islas; como CC las mantiene con las derechas españolistas o de ámbito local que operan en Canarias y que forman parte de su espacio ideológico. Se trata, como se puede observar, de dos proyectos de orientación ideológica y política bien distinta en una sociedad plural como la canaria.loque Canarista (NC-bc).